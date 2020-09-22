Боевики утверждают, что спецназ РФ подорвался на мине

В Сирии найдены вещи, принадлежавшие, предположительно, российским военнослужащим. Фотографию, на которой хорошо видны шлем, часы, оптический прибор, магазин от автомата, показали воюющие в Идлибе боевики.

Они утверждают, что обнаружили вещи между населенными пунктами Харш Бинин и Кафр-Набаль, передает телеграмм-канал Directorate 4. Владевшие этим оборудованием российские спецназовцы могли попасть на заминированное поле.

Телеграм-канал "Военный обозреватель" публикует фотографию, на которой эти же вещи сняты в другом ракурсе. Там отчетливо виден личный номер на шлеме. По данным автора канала, такой шлем входит в экипировку бойцов Сил специальных операций ВС РФ.

В твиттер-аккаунте Sham Center данную фотографию сопроводили подписью, что в провинции Идлиб погиб российский военный и 6 военнослужащих армии Башара Асада.

#Сирия | Один русский оккупант и 6 наемников Асада погибли в результате подрыва на минах, установленных повстанцами в провинции #Идлиб. pic.twitter.com/hT1D0QuZsE — Sham Center (@shamcenter4) September 21, 2020

В то же время телеграмм-канал Reverse side of the medal уточняет, что около Кафр-Нобль на минном поле подорвался сотрудник российского 561-го Аварийно– спасательного центра Сил специальных операций. Он был эвакуирован, но от полученных ран скончался.

Официального комментария от штаба ВС РФ в САР или Минобороны РФ по этому поводу пока нет.

Ранее появилась информация, что в Сирии погибли российский генерал и другие военнослужащие. Эксперты, изучив характер повреждений, заподозрили, что в том месте была подложена не обычная противопехотная мина, а бомба с токсичным веществом.