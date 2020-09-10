Российских военных взорвали в Сирии миной с ядом

Российских военных взорвали в Сирии миной с ядом
Фото: Андрей Грязнов/ТАСС
Переводчика доставили с несмертельными ранениями, но лекарства не действовали

Генерал-майора Вячеслава Гладких и других российских военных могли подорвать в Сирии с помощью взрывного устройства с отравляющими веществами. Такую версию выдвинул телеграм-канал WarGonzo, который утверждает, что ему стали известны детали гибели Гладких и переводчика-курсанта Михаила Мильшина.

По его данным, генерал-майор погиб на месте от ранения, однако Мильшина доставили в московский военный госпиталь Бурденко с опасными, но не критическим травмами: у него было ранение в области глаз.

Как пишет телеграм-канал, прогноз врачей был довольно оптимистичен, но через несколько дней Мильшину стало хуже. Его организм перестал реагировать на лечение и препараты, поэтому военные медики предположили, что вместе с осколками в организм переводчика могли попасть отравляющие вещества, блокировавшие действие лекарственных препаратов. 

О гибели Гладких, а также нескольких российских и сирийских военных стало известно 18 августа. Позже появилось видео, после просмотра которого стало очевидно, что сработало мощное взрывное устройство, а не обычная противопехотная мина.

Александр ИЛЬИН

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