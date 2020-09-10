Эксперт раскрыл новые подробности "мины с ядом" в Сирии
Отравляющие вещества во взрывчатке для Сирии – это не редкость. Например, в боеприпасах нередко применяется фосфор. И от таких взрывных устройств страдали как российские, так и сирийские военные. Об этом заявил основатель проекта WarGonzo Семен Пегов.
Таким образом он прокомментировал недавно появившуюся на этом телеграм-канале версию о том, что бомба, убившая генерал-майора Вячеслав Гладких, а также военных ВС РФ и САР, могла быть начинена ядом.
По его словам, которые приводит "Царьград", он сам видел в 2013 году под Дамаском солдат, которые пострадали от боеприпасов, начиненных фосфором. Пегов полагают, что боевики, собирая кустарным образом самодельные взрывные устройства, могут добавлять туда любые ингредиенты, в том числе и фосфор. Поэтому организм погибшего военного переводчика, который был доставлен с казалось бы, несмертельным ранением, мог быть отравлен тяжелыми металлами, содержащимися в осколках.
При этом военный эксперт подчеркнул, что это лишь одна из версий произошедшего, и говорить со 100-процентной уверенностью об отравлении говорить нельзя.
В Сирии действительно применяются фосфорные боеприпасы, в том числе, судя по многочисленным видео, авиабомбы.
Выплата пенсий и новые прибавки: что изменится в жизни россиян в сентябре
Школьников, пенсионеров и автомобилистов ждут большие перемены
Новости партнеров
Самое читаемое
Фоторепортаж
Коронавирус в России
- Коронавирус в России: главное
- Свежая статистика по коронавирусу в России на 10 сентября
- Раскрыты данные о заболевших коронавирусом на российских курортах
- Минздрав обновил рекомендации по лечению коронавируса: подробности
Огород
- Просто и эффективно: как добиться вызревания виноградной лозы до заморозков
- Как обработать теплицу и подготовить почву к следующему сезону: самые действенные способы
- Совет огородникам: как укрыть виноград на зиму
Выбор читателей
- "Животик видно": Подольская поделилась кадрами с семейного праздника
- Эксперт: Лукашенко выпросил год до ухода
- "Больно смотреть": очевидцы рассказали о состоянии перенесшего операцию Корчевникова
- Год со смерти Назаровой: как сложилась судьба оставшейся одной внучки актрисы
- Пенсионерам напомнили о заявлении на выдачу пособия
- Эксперты назвали кандидатов на место Лукашенко в случае его свержения
- СМИ: 16-летний сын Лукашенко оказался оппозиционером
- Последний акт пьесы: немецкий эксперт предвидит колоссальные перемены в Белоруссии
- Коронавирус в России: главное
- Маринованные огурцы по-болгарски: рецепт заготовки на зиму
- "Вырезать ОМОН": тайные переговоры белорусских активистов объяснили в России
- "Масляков от ужаса покраснел": ведущего КВН шокировало поведение Гудкова
- "Расплата за Крым": США могут принудить РФ к репарации
- "Золотая" стратегия Путина вызвала восхищение в Европе
- Бывший вице-президент России объявил карьеру Лукашенко законченной
- "Сутки на ответ": президента Белоруссии вызвали на дуэль
- Советский рецепт огурцов: хрустящая закуска без лишних хлопот
- Порядок выплат пенсионерам изменится
- "Чудище и обезьяна": Жириновский и Наргиз устроили разборки
- Как свежие: необычный рецепт помидоров на зиму
Выбор читателей
- Михаил Ефремов Советский и российский актер, театральный режиссер, телеведущий.
- Владимир Путин президент России
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Анастасия Заворотнюк российская актриса театра и кино, телеведущая
- Александр Лукашенко Президент Белоруссии
- Владимир Зеленский Президент Украины, шоумен
- Агата Муцениеце Актриса
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Рифат Гарипов Политик
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Алексей Навальный блогер, российский оппозиционер
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- София Ротару советская и украинская эстрадная певица и актриса.
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Максим Галкин Артист, телеведущий