Эксперт раскрыл новые подробности "мины с ядом" в Сирии

Эксперт раскрыл новые подробности "мины с ядом" в Сирии
Фото: Сергей Леваненков/ТАСС
Военного переводчика мог добить фосфор

Отравляющие вещества во взрывчатке для Сирии – это не редкость. Например, в боеприпасах нередко применяется фосфор. И от таких взрывных устройств страдали как российские, так и сирийские военные. Об этом заявил основатель проекта WarGonzo Семен Пегов.

Таким образом он прокомментировал недавно появившуюся на этом телеграм-канале версию о том, что бомба, убившая генерал-майора Вячеслав Гладких, а также военных ВС РФ и САР, могла быть начинена ядом.

По его словам, которые приводит "Царьград", он сам видел в 2013 году под Дамаском солдат, которые пострадали от боеприпасов, начиненных фосфором. Пегов полагают, что боевики, собирая кустарным образом самодельные взрывные устройства, могут добавлять туда любые ингредиенты, в том числе и фосфор. Поэтому организм погибшего военного переводчика, который был доставлен с казалось бы, несмертельным ранением, мог быть отравлен тяжелыми металлами, содержащимися в осколках.

При этом военный эксперт подчеркнул, что это лишь одна из версий произошедшего, и говорить со 100-процентной уверенностью об отравлении говорить нельзя.

В Сирии действительно применяются фосфорные боеприпасы, в том числе, судя по многочисленным видео, авиабомбы. 

Александр ИЛЬИН

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