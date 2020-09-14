Присутствие контингента с Запада сокращается

Военнослужащие российской армии расширяют базу в сирийской провинции Алеппо у города Кобани, в которой дислоцировались после того, как американские военные покинули ее в ноябре прошлого года. В интернете появились новые фотографии, подтверждающие расширение территории на местном аэродроме.

Сейчас там располагаются подразделения военной полиции РФ и российских ВКС. Под Кобани находится пункт базирования Ми-8 и Ми-35 – вертолеты необходимы для прикрытия патрульных автомобилей с воздуха.

За прошедшее время американская зона влияния на территории Сирийской Арабской Республики (САР) стала гораздо меньше в размерах. До турецкой кампании, развернутой Анкарой в октябре 2019 года, Штаты контролировали около 30% территории страны. Теперь американский контингент имеет в распоряжении лишь базу Эт-Танф в юго-восточной провинции Томс и северо-восточные области САР, подконтрольные курдским отрядам.

Как отмечает "Репортер", Эт-Танф является крупным центром, в котором проходят подготовку диверсанты и боевики. База фактически представляет собой "инкубатор" для ИГИЛ (запрещенной в РФ организации). А "Западный Курдистан", богатый черным золотом, оказывает радикалам поддержку. Штаты контролируют территории САР для реализации своих интересов за счет самих местных жителей.

Ранее член Совета нацбезопасности США Джон Эллиот заявил, что военнослужащие РФ спровоцировали аварию с БТР в Сирии. Несколько американских солдат пострадали.