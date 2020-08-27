Американцы "наехали" на Россию из-за столкновения в Сирии

Американцы "наехали" на Россию из-за столкновения в Сирии
Фото: Сергей Леваненков/ТАСС
США напомнили о своем праве отвечать на подобные угрозы

Российские военные спровоцировали аварию с БТР в Сирии. Такое заявление сделал представитель Совета нацбезопасности США Джон Эллиот. Столкновение привело к тому, что несколько американских солдат пострадали. 

Как утверждают в Штатах, экипаж с российскими военными намеренно протаранил американский автомобиль – подобное является частью спланированной акции по вытеснению американской армии из региона. 

"Такие небезопасные и непрофессиональные действия идут вразрез с российско-американским соглашением о предотвращении конфликтов", – приводит слова Эллиота РИА "Новости". 

Представитель Совбеза США подчернул, что у Штатов есть полное право на самооборону в подобной ситуации, однако для того, чтобы избежать столкновения, американский бронетранспортер покинул место происшествия. 

Официального подтверждения того, что между американскими и российскими военными произошло столкновение, в Москве пока не дают. Тем временем глава глава Генштаба Валерий Герасимов и генерал США Марк Милли провели телефонные переговоры. Детали беседы не разглашаются, отмечает сайт "Комсомольская правда"

Напомним, российский БТР пошел на таран американского броневика в Сирии после того, как военные США подрезали идущую колонну в попытке перекрыть дорогу. Затем над местом происшествия навис российский вертолет. Сообщается, что в результате столкновения пострадали четверо военных – вероятно, это первый случай в истории, когда американские солдаты пострадали от российских войск, указывает телеканал "360".

Евгения НАГОРСКАЯ

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