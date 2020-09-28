Покончить раз и навсегда: Эрдоган выдвинул ультиматум по Карабаху

Покончить раз и навсегда: Эрдоган выдвинул ультиматум по Карабаху
Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Depo Photos/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Глава Турции объявил, что армяне должны уйти

Президент Реджеп Эрдоган заявил, что "пора раз и навсегда" решить проблему Нагорного Карабаха и освободить "оккупированные территории Азербайджана".

Об этом он заявил в эфире турецкого телеканала NTV, выступая на симпозиуме по международному морскому праву. По его словам, армяне должны немедленно уйти из этого региона – только в этом случае наступит мир.

Глава Турции добавил, что почти миллион человек живет вдали от своей земли, намекая на этнических азербайджанцев, которые ранее проживали в Карабахе. Турецкий лидер сказал, что отказываясь от Карабаха, Азербайджану пришлось "отрезать себе часть живота".

Эрдоган подчеркнул, что Турция и дальше будет поддерживать Азербайджан. Как известно, Баку и Анкара уже не одно десятилетие определяют свои отношения формулой "одна нация – два государства". Ранее в Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики уже заявляли, что в конфликте применялись турецкие F-16, которые находились в Азербайджане на учениях. Кроме того, в Карабаже работают турецкие беспилотники "Байрактар", закупленные Баку у Анкары.

Александр ИЛЬИН

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