"Сидят на чемоданах": добровольцы из России готовятся отправиться в Карабах

"Сидят на чемоданах": добровольцы из России готовятся отправиться в Карабах
Фото:Armenian Defense Ministry/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
продолжениеАрмения может обратиться к России за военной помощью
"Солдаты удачи" не будут воевать на стороне Азербайджана

В вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе готовы вступить бойцы частных военных компаний из России. Об этом сегодня сообщает целый ряд источников.

Так, о готовности отправиться в зону боевых действий изданию URA.RU рассказал один из сотрудников ЧВК, пожелавший остаться неизвестным. По его словам, "солдаты удачи" выедут туда, "как только поступит сигнал" и даже "выбирать никто не будет".

"Для добровольцев тут сторона одна – Армения, если быть точнее – Нагорный Карабах", – подчеркнул собеседник издания.

При этом он отметил, что в настоящий момент еще никто из бойцов ЧВК еще в зону конфликта не отправился, т.к. армянские военные не оповещали, что готовы принять помощь добровольцев из-за рубежа.

Собеседник уверен, что российские "солдаты удачи" не станут воевать на стороне Азербайджана, поскольку туда "уже прибыли подготовленные боевики из Сирии".

По информации телеграм-канала WarGonzo, действительно, наши добровольцы уже "сидят на чемоданах", в том числе те люди, которые имеют опыт боевых действий в Донбассе. Они джут лишь сигнала.

"Главное – им есть, что противопоставить протурецким наемникам из Сирии. Разматывать экстремистские прокси им не впервой", – говорится в сообщении.

Напомним, ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября. Обе стороны – Армения и Азербайджан – в обострении конфликта традиционно обвиняют друг друга. Также Баку и Ереван обмениваются данными и фото-видеоотчетами о потерях противника. Поэтому понять реальную картину катастрофы в регионе пока не представляется возможным.

Масла в огонь подливает и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он сегодня заявил, что настало время "покончить с оккупацией Армении" и "платить по счетам". По его словам, Ереван должен уйти с "оккупированных земель", которые принадлежат Баку.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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