Чуть не прибил туристов: в США очевидцы сняли падение F-35

Чуть не прибил туристов: в США очевидцы сняли падение F-35
Фото: U.S. Air Force/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Истребитель упал недалеко от джипа и взорвался

В интернете очевидцы выложили видео крушения F-35B, который накануне столкнулся с воздушным танкером KC-130. Как оказалось, самолет падал рядом с машиной туристов, которые и сняли все на телефон. Если бы истребитель упал ближе метров на сто, он мог бы накрыть желтый джип, из которого выскочили люди.

После того, как самолет воткнулся в землю, он тут же взорвался, а это значит, в нем было еще достаточное количество топлива.


Как сообщалось ранее, в результате вчерашнего инцидента разбился F-35B. Летчик истребителя катапультировался, а экипаж KC-130 сумел посадить самолет на двух двигателях на фермерское поле.

Учения проходили на авиабазе морской пехоты Юма в штате Аризона. Детали аварии до сих пор неясны, но предположительно, летчик истребителя совершил какую-то ошибку, после чего задел КС-130. Столкновение было настолько сильным, что на одном из двигателей, судя по фото, не осталось ни одной лопасти. В настоящее время продолжается расследование инцидента, который, к счастью, не унес ни одной жизни, однако лишил Корпус морской пехоты дорогостоящего F-35B.

Александр ИЛЬИН

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