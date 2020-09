Американский истребитель F-35B врезался в воздушный танкер КС-130, пытаясь заправиться, и рухнул вниз. Пилот катапультировался, а экипаж заправщика сумел совершить аварийную посадку в поле на брюхо, о чем свидетельствуют фотографии. На снимках видно, что самолет потерял лопасти на винтах, один из них лишен их полностью. А это говорит о том, что столкновение было очень серьезным.

Журнал The Drive опубликовал переговоры между летчиками в эфире, из которых становится понятно, что КС-130 садился без двух работающих двигателей, и по всей видимости, не мог дотянуть ни до базы Эль-Сентро в Калифорнии, в районе которой проходили учения, ни до соседнего "Термал", рядом с "Солтонским морем".

Пока летчики заправщика пытались сесть, F-35 упал на землю, в переговорах упоминается столб черного дыма. Судя по всему, истребитель получил настолько серьезные повреждения, что посадить машину не представлялось возможным. Каким-то чудом во время инцидента никто не погиб, больше всего рисковал экипаж КС-130, так как совершал очень опасную посадку.

By my count this thing should have about 3 more propellers, 1 more refueling pod, and 1 more aileron. pic.twitter.com/oK5t8mzAy3