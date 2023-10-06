Эксперт развеял несколько мифов о замене резины на зимнюю

Эксперт развеял несколько мифов о замене резины на зимнюю
Фото: unsplash.com
Скоро водители начнут массово занимать очередь в шиномонтаж

В России официально закрепили запрет на езду с установленными автомобильными шинами не по сезону. Однако до сих пор некоторые россияне не до конца понимают необходимость меры и какие особенности у этого процесса. Развеять все мифы решил автомобильный эксперт Максим Кадаков.

Первое заблуждение – что на необходимость замены резины влияет опыт вождения. По его словам, отчасти в этом есть здравое зерно, ведь неспособный ездить зимой человек разобьется даже на зимних шинах. Но в остальном это неверно.

Второй миф – внедорожники могут обойтись без зимней резины. Водители считают, что полный привод способен справиться с любой ситуацией на дороге и вытянуть авто, если понадобится. 

"Поворачиваете вы по-прежнему только двумя передними колесами. Так что этот тезис – глупость полная", – заявил он. 

Третье заблуждение – на зимних шинах без шипов можно ездить круглый год. Это, уверяет специалист, не так. В летнее время мягкий верхний слой резины начинает хуже работать и держить сцепление с дорогой. Дополнительно за лето их можно будет полностью угробить. 

Ранее "Утро.ру" сообщало, что из-за курса рубля ситуация на автомобильном рынке в стране серьезно ухудшилась.

Источник: Лента.ру ✓ Надежный источник
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