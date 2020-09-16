Победить COVID-19 удалось 890 114 жителям нашей страны за все время пандемии

В России число новых пациентов с коронавирусом продолжает расти. На утро 16 сентября оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил о 5670 случаях заражения за последние сутки. Всего COVID-19 подхватили 1079519 россиян с начала пандемии.

Рост заболеваемости по-прежнему наблюдается и в Москве. В среду стало известно еще о 750 инфицированных. Всего же коронавирусом заболели 273273 москвичей. Такие высокие показатели объяснили большим количеством тестов на COVID-19, ежедневно проводящихся в столичных лабораториях.

По официальным данным, за все время пандемии в Московской области заразились 70831 человек, в Санкт-Петербурге выявили 39888 пациентов с коронавирусом, а в Нижегородской области число заболевших достигло 30108.

За минувшие сутки жертвами COVID-19 стали еще 132 жителя нашей страны. Таким образом, всего болезнь унесла жизни 18917 россиян.

Но есть и хорошие новости. Российские врачи продолжают успешно бороться с инфекцией из Китая. В нашей стране вылечиться от коронавируса удалось уже 890114 пациентам. Сегодня победивших болезнь стало на 5809 больше.

Ранее в Роспотребнадзоре предупредили: коронавирусная инфекция становится сезонной. Кроме того, в некоторых российских регионах COVID-19 нашли в воде и пище.