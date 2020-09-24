Число заболевших продолжает расти

Подмосковье по-прежнему находится на третьем месте по числу заболевших за сутки в стране. Власти региона приняли решение снова перепрофилировать часть больниц под инфицированных.

Об этом сообщает телеграмм-канал "Москва сейчас". Однако глава Минздрава Подмосковья опровергла введение в регионе усиленного режима по борьбе c коронавирусом, пишет телеграмм-канал "Подъем". Светлана Стригункова назвала новости о перепрофилировании больниц "ерундой".

К слову, за последние сутки коронавирусом заразилось 205 жителей Подмосковья, а в Москве впервые с июня показатель достиг четырехзначной цифры.





Ранее глава правительства РФ Михаил Мишустин не исключил, что новая вспышка может случиться в России. Чиновник добавил, что пока власти не планируют вводить дополнительные санитарно-защитные меры.