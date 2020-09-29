Пик заболеваемости может прийтись на ноябрь

Представитель Центра экономических исследований Агаси Тавадян назвал несколько сценариев, связанных с COVID-19 в России. По словам эксперта, существует три возможных варианта развития событий.

Первый, наиболее благоприятный, сценарий заключается в том, что примерно через неделю эпидемиологическая обстановка в стране начнет улучшаться. Количество случаев заражения и летальных исходов будет постепенно уменьшаться.

Второй вариант предполагает следующее: пика заболеваемости коронавирусом Россия достигнет только через две-три недели, то есть к середине октября. По словам Тавадяна, это является наиболее вероятным прогнозом.

Существует и самый плохой сценарий. Исходя из него, вплоть до ноября количество заболевших будет расти, передает РИА "Новости".





Агаси Тавадян также отметил, что вводить строгий карантин не имеет смысла. Так как, по словам эксперта, 80 процентов населения России не будут выполнять требования.

Напомним, накануне Владимир Путин обратился к россиянам в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в стране. Глава государства призвал серьезно относиться к сложившейся ситуации и не пренебрегать мерами безопасности. В противном случае придется возвращаться к введению ограничительных мер, действующих весной.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что прирост новых случаев коронавируса постепенно начнет снижаться в октябре после выхода на плато.