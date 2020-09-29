Началось: россияне снова ринулись в магазины на фоне роста заражений коронавирусом

Началось: россияне снова ринулись в магазины на фоне роста заражений коронавирусом
Фото: Андрей Никеричев/АГН Москва
продолжениеОзвучен худший сценарий по ситуации с коронавирусом в России
Покупатели сметают товары, которые были востребованы в начале пандемии

Число желающих купить медицинские маски, лимоны и имбирь резко выросло.

Спрос на эти товары вновь увеличился в сентябре. Так по сравнению с августом в сентябре было на 37% больше покупок медицинских масок, перчаток продали на 47% больше. Рекордно подскочили продажи имбиря (на 85%) и лимонов – (71%). Такие цифры приводит газета "Известия", ссылаясь на расчеты оператора фискальных данных "Платформа ОФД".

Еще больше россиян покупали одноразовые маски онлайн – продажи подскочили больше чем на 100%. Много желающих купить антисептики и перчатки в Сети – спрос вырос на 61% и 78% соответственно, отмечает URA.RU.

Вероятно, на продажи лимонов и имбиря повлиял также и сезон простуд – россияне укрепляют иммунитет. Ранее медики предупреждали, что осенью 2020 в Россию придут три новых штамма гриппа, к которым еще не сформировался коллективный иммунитет.

В предыдущий раз, когда спрос на имбирь резко повысился из-за пандемии коронавируса, цена на него фантастически взлетела. Целебный корень, который, как выяснилось, не защищает от COVID-19, продавали по пять тысяч рублей. 

Активно скупали и продукты: настоящим хитом стала гречка, а также некоторые непродовольственные товары – особой популярностью пользовалась туалетная бумага.  Позже, когда многих россиян перевели на удаленку, дефицитом стали и другие товары – в России, к примеру, во время карантина – 2020 массово скупили ноутбуки. 

Кристина ЧЕРНИКОВА

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