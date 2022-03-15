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В Подмосковье существенно ослабили антиковидные меры. Вслед за столицей там отменяется обязательный масочный режим.
Теперь там также можно не соблюдать социальную дистанцию в местах общественного пользования, в частности в транспорте и объектах торговли, а еще на предприятиях и в организациях, сообщает сайт "Подмосковье сегодня".
Боле того, Роспотребнадзор и органы власти Московской области прекращают проверки за соблюдением рекомендаций против COVID-19.
Ранее об отмене некоторых антиковидных мер объявили в Москве. Так, с 15 марта в столице больше не нужно носить маски. Бизнесмены теперь могут не следить за температурой сотрудников на рабочих местах. О снятии ограничений сообщил мэр города Сергей Собянин.
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