В Московской области отменили обязательный масочный режим

Социальную дистанцию там теперь тоже можно не соблюдать

В Подмосковье существенно ослабили антиковидные меры. Вслед за столицей там отменяется обязательный масочный режим.

Теперь там также можно не соблюдать социальную дистанцию в местах общественного пользования, в частности в транспорте и объектах торговли, а еще на предприятиях и в организациях, сообщает сайт "Подмосковье сегодня"

Боле того, Роспотребнадзор и органы власти Московской области прекращают проверки за соблюдением рекомендаций против COVID-19.

Ранее об отмене некоторых антиковидных мер объявили в Москве. Так, с 15 марта в столице больше не нужно носить маски. Бизнесмены теперь могут не следить за температурой сотрудников на рабочих местах. О снятии ограничений сообщил мэр города Сергей Собянин.  

Источник: Подмосковье сегодня ✓ Надежный источник
Марина ДИАНОВА
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