Для кого опасны новые штаммы ковида: рассказал медик

Большинству нечего опасаться, уверяет иммунолог

Обнаруженные в России штаммы коронавируса опасны, главным образом, для тех, у кого снижен иммунитет. Для остальных же риск остается на минимуме, заявил доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

В группе риска перед штаммом "Цербер", указал специалист, прежде всего категория зрелых людей, которые получают терапию, снижающую иммунитет, передает "Радио 1".

Изменения, которые претерпевает коронавирус, добавил иммунолог, совершенно естественны – вирус пытается адаптироваться к коллективному иммунитету человека.

Как отмечает телеканал МИР24, ссылаясь на заявление главы Роспотребнадзора Анны Поповой, в РФ выявили два новых варианта "омикрона".

Источник: Радио 1 ✓ Надежный источник
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