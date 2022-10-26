Курс рубля
- Над рублем сгущаются тучи: как отразится на россиянах падение цен на нефть
- Свободное падение: каким окажется доллар в России к концу 2022 года
- "Грабительский курс": ринувшимся в Финляндию россиянам пришлось покупать евро за 120 рублей
Обнаруженные в России штаммы коронавируса опасны, главным образом, для тех, у кого снижен иммунитет. Для остальных же риск остается на минимуме, заявил доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов.
В группе риска перед штаммом "Цербер", указал специалист, прежде всего категория зрелых людей, которые получают терапию, снижающую иммунитет, передает "Радио 1".
Изменения, которые претерпевает коронавирус, добавил иммунолог, совершенно естественны – вирус пытается адаптироваться к коллективному иммунитету человека.
Как отмечает телеканал МИР24, ссылаясь на заявление главы Роспотребнадзора Анны Поповой, в РФ выявили два новых варианта "омикрона".
США явно готовятся к кровопролитному конфликту