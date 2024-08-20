На ВДНХ пройдет рок-фестиваль SandlerFest

На протяжении двух дней сразу на 6 площадках ВДНХ будет звучать рок-музыка

24-25 августа сразу на 6 площадках ВДНХ пройдет грандиозный рок-фестиваль SandlerFest. Отдельное внимание организаторы фестиваля уделили классической музыке - произведения Чайковского, Рахманинова, Прокофьева, Шостаковича, Свиридова, Стравинского, Шнитке, Глинки, Мусоргского и Даргомыжского можно будет услышать в рок-обработке.

Всего в SandlerFest примут участие более 150 коллективов из разных стран мира: Россия, Израиль, США, Франция, Греция, Армения, Болгария, Грузия, Ямайка, Узбекистан, Камерун, Замбия, Ирландия, Нигерия, Руанда.

В первый день фестиваля 24 августа в Зеленом театре ВДНХ выступит легендарный солист "Парка Горького" Николай Носков. Во второй день фестиваля 25 августа ожидается выступление джаз-рок-группы "Арсенал" и одного из лучших вокалистов отечественного рока Артура Беркута (экс-вокалист групп "Автограф" и "Ария").

25 августа в Зеленом театре зрители услышат легенду мирового рока Джо Линн Тернера (экс-Deep Purple, Rainbow, Ингви Мальмстин и др.) и кубинскую рок-группу Gypsy Jack. Также организаторы запланировали трибьют Depeche Mode и Metallica с симфоническим оркестром. Во второй день на сцене "Орион" состоится "Первый фестиваль трибьютов" (второй сезон). Зрители смогут окунуться в мир таких групп и музыкантов как The Beatles, Queen, The Doors, Nirvana, Motorhead, Эрик Клэптон, Led Zeppelin, Santana, Jamiroquai, Элис Купер, Эми Уайнхаус.

Фестиваль SandlerFest проводится с 2019 года. Его организатор - заслуженный работник культуры РФ, музыкант, продюсер и шоумен, Игорь Сандлер говорит, что основная задача фестиваля – вернуть понятию "российский рок" его исконный смысл, подчеркивая самобытность этого явления в нашем культурном коде.

"Под культурным кодом России я понимаю русскую классику. Поэтому на SandlerFest в первый день 24 августа мы сделали два больших блока, где мы сыграем именно "Русскую классику в роке",

– рассказывает Игорь Сандлер.

При этом организаторы фестиваля отдают дань уважения и западной культуре.

"Политика разъединяет, а музыка объединяет. Поэтому для меня очень важен обмен культурными традициями. Мы знаем, что оперу и балет придумали не в России, но именно россияне довели их до совершенства. Балет, Большой театр и русская опера славятся во всем мире. И моя, может, несбыточная, но мечта – сделать русскую рок-музыку мировым достоянием",

– подчеркивает музыкант.

Где: ВДНХ

Когда: 24-25 августа 2024 года

Для детей старше 6 лет (6+)