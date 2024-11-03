"Детская Новая волна" назвала новых звезд: смена эстрадным ветеранам

"Детская Новая волна" назвала новых звезд: смена эстрадным ветеранам
Фото: пресс-служба
Игорь Крутой много лет остается главным в стране композитором и продюсером. Он проводит "Песню года". "Новую Песню году", "Новую волну" и "Детскую Новую волну". И везде собирает лучших исполнителей.

Всероссийский детский вокальный конкурс "Детская Новая волна" проходит с 2008 года, открывая слушателям новые имена талантливых детей, предоставляет возможность молодым артистам заявить о себе на профессиональной сцене. В нынешнем году он был организован компанией "АРС" и АНО "Академия популярной музыки" при поддержке Министерства просвещения РФ и Госкорпорации Ростех. 

С первого года проведения конкурса юных музыкантов поддерживают самые яркие звезды – Филипп Киркоров, Лев Лещенко, Лариса Долина, Олег Газманов, Николай Басков, Алсу, Сергей Лазарев и многие другие. А среди участников и победителей разных лет – Алиса Голомысова, Денберел Ооржак, Полина Богусевич, Анастасия Иванова, София Феськова, Татьяна Меженцева, Диана Анкудинова, Сергей Филин и многие другие талантливые юные артисты с огромным творческим потенциалом.

Фото: пресс-служба

По правилам, к участию в "Детской Новой волне" приглашаются исполнители от 7 до 13 лет. Чтобы получить приглашение выступить в прослушиваниях, будущие артисты подают онлайн-заявку и регистрируются на очный отборочный тур. В 2024 году такие туры состоялись в Краснодаре, Пятигорске, Казани, Екатеринбурге, Новосибирске, Владивостоке, Санкт-Петербурге и Москве. По итогам прослушивания в каждом городе лучшие исполнители были приглашены на полуфинал конкурса в Москву.

По итогам полуфинала было названо 12 исполнителей, которые приняли участие в финале – Андрей Аверин, "Адель Star & Нейросеть group", София Гарибян, Елизавета Доминова, Дмитрий Ильин, Ева Лейман, Мария Лонина, Мария Маркова-Бутырская, Камилл Обухов, Лев Смирнов, Виктория Смычник. Традиционно финалистом конкурса стал участник телепроекта "Ты супер!" Ренат Тулеуов. А оценивала их Лариса Долина, Игорь Матвиенко,  Дмитрий Маликов,  Анжелика Варум и Shaman. Голосование проходило по десятибалльной системе – в диапазоне оценок от 5 до 10 баллов.

Фото: пресс-служба

Первое место заняла московская группа "Адель Star & Нейросеть group" с песней "Седая ночь" (в подарок – цифровое фортепиано). Обладателем второго места стала София Гарибян из Москвы с песней "До самого неба" (в подарок – студийный комплект для звукозаписи), третье место занял Андрей Аверин из Санкт-Петербурга с песней "Все вернется" (в подарок – многоканальная радиосистема).

Лариса Долина при награждении обладателя второго места Софии Гарибян отметила: "Вечер получился действительно очень добрым! Потому что когда талантливые дети выходят на сцену – это такое счастье! Заряжаешься от них энергией, которой хватит на очень долгое время!"

Фото: пресс-служба

"Я в шоке, это так неожиданно! Хочу сказать спасибо своей семье, которая всегда меня поддерживает. Мама, тебе отдельное спасибо – ты всегда рядом! Хочу сказать спасибо команде, которая организовывает этот проект. Отдельное спасибо группе поддержке и, конечно же, спасибо педагогу" – радовалась София Гарибян.

Она и все те, кто участвовал в "Детской Новой волне", – это достойная смена эстрадным ветеранам и хорошее будущее для нашего шоу-бизнеса.

Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник
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