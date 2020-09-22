Американцы нашли чувствительное место в реализации двух российских проектах

Страховые компании, которые планируют обслуживать участвующие в строительстве "Северного потока-2" суда, должны помнить о рисках попасть под санкции Вашингтона. С таким предупреждением выступила международная группа IGP&I, в которую входят 13 клубов морских страховщиков. В случае введения американских рестрикций, перестраховывать никого не будем, говорится в циркуляре организации.

Отмечается, что это касается сразу двух газопроводов – "СП-2" и "Турецкого потока".

"Напоминаем членам, что не должно быть никакого страхования судов, деятельность которых является незаконной или подвергает клуб риску нарушения санкций. С учетом прямой угрозы санкций для страховщиков из-за CAATSA и PEESA (действующего закона и еще не принятого законопроекта США) не будет никакой перестраховки со стороны клуба для деятельности, связанной с проектами строительства "Северный поток – 2" и "Турецкий поток"", – цитирует документ группы издание EADaily.

Всем членам IGP&I настоятельно рекомендовано оценить риски заключения договоров по двум российским проектам и "проявить максимально возможную осмотрительность", дабы не попасть под санкционную дубину Штатов. Страховщикам посоветовали внимательно отслеживать прохождение американского закона PEESA, который считается одним из самых жестких в плане рестрикций в отношении наших газопроводов.

В частности, документ предполагает возможность вводить санкции против страховщиков, портов, предоставляющих услуги "СП-2", и компаний, которые участвуют в дооснащении и установке сварочного оборудования. Кроме того, ограничения коснутся тех, кто должен провести испытания и сертификацию газопровода, без чего он не может вступить в строй.

По данным издания, на участников группы приходится 90% страхования океанских перевозок.

Напомним, накануне глава Госдепа Майк Помпео объявил, что Вашингтон собирает международную коалицию, чтобы помешать реализации "Северного потока-2". Ранее сегодня директор СВР Сергей Нарышкин заявил, что Запад раскручивает ситуацию вокруг якобы отравления Алексея Навального с одной целью – остановить строительство российского балтийского газопровода.

