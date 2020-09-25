Российские деньги поставили в один ряд с мексиканскими и африканскими

Инвестиционный банк США внес рубль в список самых перспективных валют среди развивающихся стран. Соседство он поделил с мексиканским песо и южноафриканским рэндом.

Как пишет CNBS, инвесторам следует присмотреться к песо – эта валюта довольно привлекательна в соотношении среднесрочного риска и долгосрочной доходности.

Недооцененным эксперты сочли и рубль. Как в случае с рэндом, российская валюта очень зависима от циклических рисков – внутренних и внешних. В вопросе рубля все же сильное влияние оказывает динамика нефтяных цен.