Курс рубля
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Инвестиционный банк США внес рубль в список самых перспективных валют среди развивающихся стран. Соседство он поделил с мексиканским песо и южноафриканским рэндом.
Как пишет CNBS, инвесторам следует присмотреться к песо – эта валюта довольно привлекательна в соотношении среднесрочного риска и долгосрочной доходности.
Недооцененным эксперты сочли и рубль. Как в случае с рэндом, российская валюта очень зависима от циклических рисков – внутренних и внешних. В вопросе рубля все же сильное влияние оказывает динамика нефтяных цен.
Каким же образом ситуация будет развиваться на самом деле, станет понятно уже достаточно скоро
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