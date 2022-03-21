Лондон задумал временно национализировать "дочку" Газпрома – СМИ

Лондон задумал временно национализировать "дочку" Газпрома – СМИ
Фото: Ilya Galakhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Экономические бесчинства западных политиков продолжаются

В последнее время западные государства ведут беспрецедентную экономическую войну против нашей страны. Жесткие санкционные удары, а также заморозка золотовалютных резервов России являются инструментом в руках политиков, пытающихся навязать Москве свою волю. Судя по всему, "просвещенные" иностранцы не собираются останавливаться на достигнутом. По некоторым данным, британское правительство планирует временно взять на себя управление "дочкой" российского энергетического гиганта "Газпром" Gazprom Marketing & Trading Retail.

Такую информацию распространяют журналисты издания Bloomberg. Корреспонденты ссылаются на некий источник, который хорошо знаком с ситуацией.

Так, сообщается, что отдел розничных поставок, который работает с десятками тысяч бизнес-клиентов может попасть "под специальный режим управления" британских властей. О каких сроках "временной национализации" российской компании идет речь, пока не сообщается. Никаких официальных подтверждений данных намерений также пока не было.

Агрессивные действия со стороны западных государств в адрес нашей страны начались после старта вынужденной спецоперации по защите мирного населения Донбасса. "Утро" продолжает вести онлайн-трансляцию событий.

Источник: Bloomberg ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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