Москва отвечает взаимностью

Прекращение поставок газа из Российской Федерации за отказ от оплаты топлива в рублях оказался "самым жестким ответом" Москвы в ответ на отказ западных государств принимать ее условия. Соответствующего мнения придерживается китайский эксперт в области энергетической политики Линь Боцян.

Специалист, в частности, отмечает, что 27 апреля в крайне непростых условиях оказались Польша и Болгария. Подобный шаг, указывает обозреватель, означает следующее: теперь Россия начала действовать довольно жестко в ответ на постоянные экономические ограничения, с которыми сталкивается не один год.

Боцян пишет, что украинский кризис лишь усилил волатильность глобального энергетического рынка, который и так переживал не самое лучшее время после коронавирусной пандемии. Теперь структура цепочек поставок на международном рынке имеет иной характер. Российская сторона занята поиком иных каналов сбыта, а европейские государства пытаются снизить до максимума свою зависимость от энергоносителей из РФ.



Альтернативой российской нефти и газу, полагает обозреватель, может стать топливо из Катара и Соединенных Штатов. Однако эти регионы не обладают столь крупной и стабильной инфраструктурой с Европой. К тому же, в настоящее время в США наблюдается дефицит судов, необходимых для транспортировки СПГ.

"Иными словами, события на Украине стали причиной изменений в международной структуре, что окажет колоссальное влияние на мировую цепочку поставок нефтегазовых ресурсов", – подытожил специалист.

Вялотекущее строительство инфраструкты, считает Боцян, станет серьезным препятствием для торговли нефтью и газом, что выльется в вялотекущие сделки и более высокие транзакционные издержки на рынке энергоносителей.