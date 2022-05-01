Принимать новые реалии ни в коем случае нельзя, считает министр

После завершения специальной военной операции на Украине европейским странам нельзя соглашаться на новые реалии, чтобы не допустить куда более масштабного конфликта, заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

Лидер немецкой дипломатии уточнила в интервью для Bild, что мир на условиях Российской Федерации абсолютно неприемлем – ни для Украины, ни для Европейского союза. В противном случае ЕС "пригласят" к масштабному военному конфликту, который будет уже ближе к границам европейских государств.

По мнению главы немецкого внешнеполитического ведомства, выстраивание отношений с Российской Федерацией для Евросоюза на уровне, который наблюдался до конца февраля, ныне не представляется возможным, ведь ЕС уже никогда не сможет "полагаться на заверения" Москвы.

Помимо прочего, отказаться от санкционных мер и отменить ранее введенные экономические рестрикции реально, если РФ выведет свои войска из Украины, добавила Бербок в интервью для Bild.

Ранее министр иностранных дел ФРГ заявила, что решение о строительстве "Северного потока – 2" оказалось ошибкой, допущенной предыдущим политическим руководством федеративной республики.