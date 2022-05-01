Маховик мировой диверсификации уже раскручен

Санкционные меры Запада, призванные добиться изоляции России, стали причиной начала обрушения действующего мирового порядка, который основан на многостороннем сотрудничестве. Такого мнения придерживается французский политолог Жозе Гарсон.

События на Украине стали для Европы и Штатов главным информационным событием, которое вытесняет из головы обывателя все иные мысли. Однако в скором времени придется думать о том, каким окажется новый мир. После коллективных санкций стало известно, что Россию буквально выдавливают из системы с консенсусом, который когда-то существовал.

Как считает Гарсон, изгнание России из ВТО, Совета Европы и СПЧ ООН лишь усугубляет противоречия. У Москвы теперь есть моральное право на ответное вбивание клина и отделение от Европы.

Арест активов российского Центробанка лишь заставил остальные страны думать о том, как обеспечить безопасность собственных резервов. После возникновения валютного арбитража по доллару будет нанесен сокрушительный удар. Дедолларизация ускорится, и лишенные статуса гегемона Штаты будут отброшены к рядовым странам.