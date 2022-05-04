Reuters: запрет на российскую нефть вступит в силу в ЕС уже в 2022 году

Reuters: запрет на российскую нефть вступит в силу в ЕС уже в 2022 году
IMAGO/Christian Ohde/www.globallookpress.com
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Запад выступает за поэтапный отказ от энергоносителей

Европейский союз рассматривает вариант с введением поэтапного эмбарго на нефть, поставляемую из Российской Федерации. Новая мера станет одним из пунктов шестого санкционного пакета против Москвы и позволит отказаться от энергоносителей из России к концу текущего года.

В случае согласования вопроса, пишет Reuters, шестой пакет санкций станет окончательным "водоразделом" между Россией и Европой. По словам председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, российское руководство должно "заплатить высокую цену".

Глава ЕК также заявила, что власти минимизируют влияние санкций на европейскую экономику, однако в материале не уточняется, какие меры для этого предпримет Брюссель. Речь идет о поэтапном прекращении поставок нефти из РФ – к концу года Евросоюз намерен добиться окончательного прекращения поставок.

"Мы решаем вопрос своей зависимости от российской нефти. И давайте проясним: это будет нелегко, потому что некоторые государства сильно зависят от российской нефти, но мы просто обязаны это сделать", – заявила фон дер Ляйен.

Ожидается, что в дальнейшем предложения Еврокомиссии будут приняты представителями 27 государств для того, чтобы законопроект получил дальнейшее обсуждение.

Источник: Reuters ✓ Надежный источник
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