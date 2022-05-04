У россиян есть способы обойти проблему

В случае отключения крупнейших российских банков от международной платежной системы SWIFT – Сбербанка, Россельхозбанка и МКБ – населению ничего не грозит. Соответствующее заявление сделал финансовый эксперт Николай Вавилов, заявивший, что на системе остальных отечественных банков подобные меры не сказались.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК планирует отключение от указанной системы Сбербанка, Россельхозбанка и МКБ.

Эксперты полагают, что проблема заключается лишь в том, что компании импорта и экспорта столкнутся с необходимостью открывать счета в иных банках – аналогичные меры распространятся и на иностранные компании, которые имеют в Сбере расчетные счета.

В целом, считает Вавилов, можно задействовать Газпромбанк – он точно не попадет под санкционный удар из-за газового оборота, прибыль от которого проходит через него. Проблемы "Газпромбанка" – проблема для всей Европы, которая рискует остаться без электричества и тепла.

А финансовый аналитик Артем Звездин полагает, что для частных лиц повода переживать нет. За счет отечественной платформы СПФС (система передачи финансовых сообщений) Сбербанк перейдет на российский аналог, с которым работают все банки из РФ, а также страны СНГ, включая ряд швейцарских, французских и кубинских банков.