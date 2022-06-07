Действия престарелого политика сравнили с успехами неуча в школе

В то время как глава американского государства Джо Байден всеми силами пытается найти виновных в своих провалах на стороне, его сограждане начинают постепенно догадываться, кто на самом деле стоит за резким снижением уровня жизни простых американцев.



Так, известный сенатор США Джон Баррассо заявил, что именно нынешняя вашингтонская администрация несет полную ответственность за проваленную стратегию по борьбе с ростом инфляции. В первую очередь, вина лежит на Байдене, который не смог адекватно оценить ситуацию и слепо доверился "зеленой" повестке.

Такие действия привели к тому, что американские потребители потеряли возможность пользоваться собственными энергетическими ресурсами и фактически оказались в экономической ловушке. При этом сам Байден продолжает переводить стрелки и обвиняет других в провале плана по борьбе с инфляцией.

"Это не план, а позорище. На фоне рекордного роста цен на бензин и продукты ему надо ставить "кол", – отрезал сенатор.

К слову, некоторые эксперты считают, что антироссийские санкции могут довести до того, что развалится весь Евросоюз.