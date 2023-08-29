Путин сделал заявление о кредитных долгах россиян

Путин сделал заявление о кредитных долгах россиян
Владимир Путин. Фото: President Of Russia/www.globallookpress.com
И отреагировал на слова главы ФССП, обвинившего население в собственных задолженностях

Президент России Владимир Путин заявил, что в стране нужно повышать заработную плату и благосостояние населения в целом. В ходе встречи с руководителем Федеральной службы судебных приставов Дмитрием Аристовым глава государства указал, что это является первостепенной задачей, несмотря на стабильную ситуацию на рынке труда.

С людьми, добавил Путин, необходимо работать "корректно".

Аристов же указал, что среднестатистическая сумма долгов у россиян, чьи имена фигурируют в исполнительных производствах, составляет 173 тысячи рублей. Многие из них, заявил глава ФССП на вопрос Путина о том, откуда растут такие проблемы – "профессиональные должники".

Речь идет о тех, заявляет Аристов, у кого имеются не только кредитные, но и коммунальные задолженности. Более того, такие россияне, со слов главы ФССП, занимают средства у соседей, являясь "профессиональными должниками".

Средний возраст такого лица – работоспособный россиянин возрастом до 45 лет, нередко не имеющий трудовой занятости и имеющий единственное жилье, которое не может быть предметом взыскания из-за норм гражданского-процессуального права. 

Источник: Сайт президента России ✓ Надежный источник
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