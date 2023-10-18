Любителей повеселиться напугали ростом цен на два популярных напитка

Россияне с печалью наблюдают за изменением ценников в магазинах

Российские власти делают все для того, чтобы стабилизировать ситуацию в сфере экономики. Однако, к сожалению, заметный рост цен на любимые продукты граждан нашей страны не прекращается. На этот раз под удар попали люди, которые любят устраивать праздники, и подогревают свое

настроение горячительными напитками.



Так, стало известно, что в ближайшее время может резко подскочить стоимость водки и коньяка. Эти два напитка давно стали традиционными угощениями для мужчин во время важных торжеств. Прогнозы по росту цен весьма опечалили россиян.



Российские власти выступили с предложением поднять минимальные розничные цены на ряд крепких спиртных напитков с 1 января. Так, пол-литра водки хотят продавать минимум за 299 рублей (сейчас 281 рубль), минимальная цена за бренди может подскочить до 403 рублей (сейчас 375 рублей), коньяк поднимут до 556 рублей (сейчас 517 рублей). Таким образом, подорожание составит порядка 6-8%, что весьма заметно.



Как отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня", на стоимость влияет удорожание тары, ингредиентов и трат на логистику.

Ранее стало известно, что два любимых продукта россиян взлетят в цене

