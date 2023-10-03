Два любимых продукта россиян взлетят в цене

Закупиться впрок не удастся

Положение дел в экономической сфере оставляет желать лучшего. Курс американской валюты подскочил до 100 рублей, цены в магазинах продолжают расти, а вот заработные платы у большинства россиян остаются на том же уровне. Эксперты напугали жителей нашей страны новой напастью. По имеющимся данным, очень скоро могут серьезно подорожать два любимых продукта россиян.



Таким печальным прогнозом с общественностью поделился экономист Артем Валуев. Сообщается, что представители экспертного сообщества прогнозируют заметный рост стоимости помидоров и огурцов к декабрю. Любимые овощи россиян начнут расти в цене уже осенью, а к зиме цены достигнут пиковых значений – томаты и огурцы подорожают в два раза.



Разумеется, такие новости выглядят весьма печально. Учитывая, что в осенний период особенно хочется питаться полезными продуктами и поддерживать иммунитет на высоком уровне. Тем более, что запастись огурцами и помидорами впрок явно не получится – эти продукты быстро портятся.



Валуев пояснил, что рост цен будет происходить на фоне ослабления национальной валюты и уменьшения урожая к зимнему периоду. По прогнозам, томаты будут стоить в районе 170 рулей, а огурцы и вовсе более 220 рублей за килограмм.



К слову, ранее "Утро.ру" делилось простым рецептом вкусного салата из помидоров.

