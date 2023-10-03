Два любимых продукта россиян взлетят в цене

Два любимых продукта россиян взлетят в цене
Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Закупиться впрок не удастся

Положение дел в экономической сфере оставляет желать лучшего. Курс американской валюты подскочил до 100 рублей, цены в магазинах продолжают расти, а вот заработные платы у большинства россиян остаются на том же уровне. Эксперты напугали жителей нашей страны новой напастью. По имеющимся данным, очень скоро могут серьезно подорожать два любимых продукта россиян.

Таким печальным прогнозом с общественностью поделился экономист Артем Валуев. Сообщается, что представители экспертного сообщества прогнозируют заметный рост стоимости помидоров и огурцов к декабрю. Любимые овощи россиян начнут расти в цене уже осенью, а к зиме цены достигнут пиковых значений – томаты и огурцы подорожают в два раза.

Разумеется, такие новости выглядят весьма печально. Учитывая, что в осенний период особенно хочется питаться полезными продуктами и поддерживать иммунитет на высоком уровне. Тем более, что запастись огурцами и помидорами впрок явно не получится – эти продукты быстро портятся.

Валуев пояснил, что рост цен будет происходить на фоне ослабления национальной валюты и уменьшения урожая к зимнему периоду. По прогнозам, томаты будут стоить в районе 170 рулей, а огурцы и вовсе более 220 рублей за килограмм.

К слову, ранее "Утро.ру" делилось простым рецептом вкусного салата из помидоров.

Источник: Вечерняя Москва ✓ Надежный источник

Шойгу высказался о вероятности новой мобилизации

Генштаб исключает такую вероятность

ВСУ ударили по российскому региону запрещенным оружием

Глава области рассказал о последствиях

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей