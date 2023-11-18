Лондон потерял тонны российского золота

Главным импортером стал Пекин

После начала спецоперации на Украине торговля российским золотом через Великобританию прекратилась. В результате Лондон потерял тонны слитков, которые теперь продаются через другие рынки. По данным Bloomberg, с апреля поставки из России резко возросли, и Гонконг испортировал в четыре раза больше золота, чем за весь 2022-й год – порядка 68 тонн.

Подобный ход осложнил попытки Запада сократить поступления денег в российскую казну на фоне СВО. До февраля прошлого года почти все российское золото отправлялось в лондонские хранилища. Затем британцы заблокировали доступ на свой рынок, но помешать сделкам России не смогли. Москва отправила слитки в Дубаи, где отказывались принимать ограничительные меры, даже несмотря на давление Вашингтона и Лондона.

"В 2022 году Россия поставила в ОАЭ 96,4 тонны слитков, став крупнейшим поставщиком страны. Это более чем в пять раз превышало объем экспорта через Гонконг", – указывает издание.

В последнее время объемы поставок в Эмираты существенно сократились из-за новых ограничений на рынке – страна была добавлена ​​в список наблюдения Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег. И теперь все платежи должны проходить через государственную базу данных, что усложнило расчеты с российскими экспортерами.

Россия, в свою очередь, начала переправлять поставки в Гонконг. Этому способствовали не только ограничения в ОАЭ, но и рост стоимости золота на китайском рынке. И, вероятно, страны планируют расширять масштабы сотрудничества по этому вопросу в ближайшем будущем, поскольку во время встречи с Владимиром Путиным Си Цзиньпин ясно дал понять, что хочет нарастить объемы взаимной торговли.