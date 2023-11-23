Деньги "сгорят": экономист предупредил россиян со сбережениями

Владельцы иностранных бумаг сильно рискуют

Если экономический кризис в Соединенных Штатах получит дальнейшее развитие из-за обвала фондового рынка, катаклизм обязательно "дойдет" и до Российской Федерации, прогнозирует экономист Михаил Хазин.

По словам спикера, за считанные месяцы уровень материального благополучия американского населения сократится на 30% – а вслед за многими пострадают и россияне, которые потерпят крах в финансовых накоплениях. В частности, в группе риска окажутся те, у кого имеются запасы средства в иностранных ценных бумагах.

При "большом обвале" активы резко упадут в стоимости. И, естественно, в таком случае уже не будет речи о реализации в начальной цене. Частные инвесторы останутся ни с чем.

Чтобы не оказаться в числе пострадавших, нужно подгадать время для конвертации кубышки в золото, а российскую недвижимость – в российские облигации федерального займа. Оставлять деньги в иностранных активах крайне рискованно.

А ранее экономист Наталия Орлова заявила, что в 2024 году стоит ждать падения курса рубля – в самые ближайшие месяцы американский доллар снова будет торговаться за 90-95 рублей, после чего вновь начнет дорожать, передает телеканал "360".