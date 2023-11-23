Деньги "сгорят": экономист предупредил россиян со сбережениями

Деньги "сгорят": экономист предупредил россиян со сбережениями
Nikolay Gyngazov/www.globallookpress.com
Владельцы иностранных бумаг сильно рискуют

Если экономический кризис в Соединенных Штатах получит дальнейшее развитие из-за обвала фондового рынка, катаклизм обязательно "дойдет" и до Российской Федерации, прогнозирует экономист Михаил Хазин.

По словам спикера, за считанные месяцы уровень материального благополучия американского населения сократится на 30% – а вслед за многими пострадают и россияне, которые потерпят крах в финансовых накоплениях. В частности, в группе риска окажутся те, у кого имеются запасы средства в иностранных ценных бумагах.

При "большом обвале" активы резко упадут в стоимости. И, естественно, в таком случае уже не будет речи о реализации в начальной цене. Частные инвесторы останутся ни с чем.

Чтобы не оказаться в числе пострадавших, нужно подгадать время для конвертации кубышки в золото, а российскую недвижимость – в российские облигации федерального займа. Оставлять деньги в иностранных активах крайне рискованно.

А ранее экономист Наталия Орлова заявила, что в 2024 году стоит ждать падения курса рубля – в самые ближайшие месяцы американский доллар снова будет торговаться за 90-95 рублей, после чего вновь начнет дорожать, передает телеканал "360".

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
По теме

Режим свободного падения: что ждет рубль в 2024 году

Российская валюта продолжит падать, уверяет экономист

Непогода ударит с 23 ноября: всех предупредили об "аномальной барической пиле"

Есть несколько способов справиться с предстоящим явлением

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей