Россиян ждет новая сложность при попытке выбраться из кредитной петли

Банки вновь ужесточили требования

Некоторые российские банки вместе с микрофинансовыми организациями ввели при вероятности банкротства заемщиков оценку их добросовестности. Такие нововведения могут привести к резкому росту отказов по заявкам на кредитование – и в итоге снижению возможности рефинансирования слишком дорогих долгов, считает финансовый эксперт Татьяна Белянчикова.

В конце 2023 года были упрощены критерии признания банкротства для россиян во внесудебном порядке. Теперь минимальный размер долга составляет 25 тысяч рублей, максимальный – 1 млн. Однако и при обращениями за такой процедурой заемщики все чаще сталкиваются с отказом. Что, в принципе, понятно: банки стремятся путем ужесточения андеррайтинга снизить риск невозврата.

Таким образом, считает эксперт, рынок рефинансирования в России будет сужен. У граждан появилось больше опасения для порчи кредитной истории. А банки, соответственно, будут прилагать меньше усилий, чтобы сохранить привычных заемщиков.

А ранее мы рассказывали о новом законе, позволяющем россиян устанавливать для себя запреты на заключение договоров о предоставлении потребительских кредитов. Закон вступит в силу 1 марта 2025 года.