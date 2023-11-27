Россияне массово скупили один вид товаров: даже влезли в долги

Россияне массово скупили один вид товаров: даже влезли в долги
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Людей не останавливают высокие проценты по кредитам

Жители России начали массово скупать различную технику – телевизоры, телефоны, компьютеры. И, что примечательно, на эти цели они стали в два раза чаще брать кредиты. 

Сильный спрос на электронику был зафиксирован в период с января по сентябрь 2023 года. Чаще всего кредит брали на покупку телевизора, затем идут смартфоны, ноутбуки и стиральные машины. Для приобретения техники они задействовали систему рассрочки – когда человек берет кредит, но ему предоставляется скидка по процентной ставке. 

Россияне массово скупили этот вид товаров, влезая в долги, поскольку откладывали приобретение электроники в прошлом году, считают эксперты. По мнению аналитиков, в 2024-ом году такого поведения у граждан не будет, и товарное кредитование постепенно начнет сокращаться.

Дополнительно ритейлу стало крайне невыгодно предоставлять покупателю рассрочку, поэтому перечень товаров, попадающих под программу, может сильно уменьшиться, указывает телеканал "360".

Ранее "Утро.ру" рассказывало, какие товары нужно купить к Новому году 2024 уже сейчас.

Источник: Коммерсантъ
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