Партнеры из Китая, Индии и других стран поддержали Россию на выставке VerSous-2024

В Москве завершилась выставка-форум VerSous-2024, которая помогла предпринимателям подыскать для себя готовую концепцию прибыльного бизнеса, а опытным игрокам представить свои проекты в области франчайзинга, вендинговых технологий и гастрономии. Достижениями и инновационными бизнес-предложениями поделились 115 компаний из 21 региона России и из провинций Китая.

Познакомиться с инновационными предложениями российского рынка и обсудить взаимовыгодное экономическое и культурное сотрудничество прибыли директор Торгового представительства Посольства Республики Эквадор – Луис Фернандо Риванденейра Ортега, руководитель Департамента экономики и коммерции и второй секретарь Посольства Республики Индия – Рохит Нема, Полномочный Министр экономики и торговли Посольства Федеративной Республики Нигерия – Фрайдей Виллиам Акпан, а также представители других стран-партнеров России.

Высокие гости выразили готовность продолжать и развивать сотрудничество с Россией, подчеркнув, что в условиях глобальных вызовов особенно важно поддерживать друг друга и налаживать новые отношения, ведь точек экономического взаимодействия становится все больше.

"В этом году выставка подтвердила настоящий международный статус и собрала большое количество производителей вендинговых аппаратов, владельцев франчайзинговых проектов кофеен и ресторанов", – рассказала основатель проекта VerSous, генеральный директор компании EMTG Екатерина Сойак.

В рамках выставки также состоялся конкурс "Лучший вендинговый напиток" из эксклюзивных сортов кофе и какао. Дипломаты посольств кофейных держав высоко оценили вкус напитков от российских компаний, которые на данный момент работают с ингредиентами кофе арабика и робуста, какао-бобы из Уганды, Бразилии и Эфиопии.

Специальным гостем VerSous-2024 также стал легендарный американский боксер-тяжеловес и общественный деятель Кевин Джонсон, недавно получивший российское гражданство. Он проявил особый интерес к российским ресторанным проектам и франшизам и объявил о своих планах открыть собственный ресторан в России. Ресторан будет предлагать блюда из различных стран мира, объединенных любовью к кулинарии и уважением к культурным традициям.

"В числе франшиз были представлены как недорогие концепции с вложениями от 1-1,5 миллиона рублей, так и дорогостоящие, например, от "Росинтер Ресторантс" и "Новиков групп", – рассказала Екатерина. – Надеемся, что участие в выставке помогло и Кевину определиться с правильным направлением для своего будущего ресторана".