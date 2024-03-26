Партнеры из Китая, Индии и других стран поддержали Россию на выставке VerSous-2024

Курс рубля
- Режим свободного падения: что ждет рубль в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
- Предсказано мощное падение доллара по двум причинам
Познакомиться с инновационными предложениями российского рынка и обсудить взаимовыгодное экономическое и культурное сотрудничество прибыли директор Торгового представительства Посольства Республики Эквадор – Луис Фернандо Риванденейра Ортега, руководитель Департамента экономики и коммерции и второй секретарь Посольства Республики Индия – Рохит Нема, Полномочный Министр экономики и торговли Посольства Федеративной Республики Нигерия – Фрайдей Виллиам Акпан, а также представители других стран-партнеров России.
Высокие гости выразили готовность продолжать и развивать сотрудничество с Россией, подчеркнув, что в условиях глобальных вызовов особенно важно поддерживать друг друга и налаживать новые отношения, ведь точек экономического взаимодействия становится все больше.
"В этом году выставка подтвердила настоящий международный статус и собрала большое количество производителей вендинговых аппаратов, владельцев франчайзинговых проектов кофеен и ресторанов", – рассказала основатель проекта VerSous, генеральный директор компании EMTG Екатерина Сойак.
В рамках выставки также состоялся конкурс "Лучший вендинговый напиток" из эксклюзивных сортов кофе и какао. Дипломаты посольств кофейных держав высоко оценили вкус напитков от российских компаний, которые на данный момент работают с ингредиентами кофе арабика и робуста, какао-бобы из Уганды, Бразилии и Эфиопии.
Специальным гостем VerSous-2024 также стал легендарный американский боксер-тяжеловес и общественный деятель Кевин Джонсон, недавно получивший российское гражданство. Он проявил особый интерес к российским ресторанным проектам и франшизам и объявил о своих планах открыть собственный ресторан в России. Ресторан будет предлагать блюда из различных стран мира, объединенных любовью к кулинарии и уважением к культурным традициям.
"В числе франшиз были представлены как недорогие концепции с вложениями от 1-1,5 миллиона рублей, так и дорогостоящие, например, от "Росинтер Ресторантс" и "Новиков групп", – рассказала Екатерина. – Надеемся, что участие в выставке помогло и Кевину определиться с правильным направлением для своего будущего ресторана".
У Киева не осталось шансов
Это назвали одним из главным условий достижения мира в регионе