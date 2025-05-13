Атака с бумерангом: информкампания против Freedom Finance привела к росту клиентов

В начале апреля казахстанский Freedom Finance столкнулся с мощной информационной атакой. Через локальные СМИ были опубликованы заказные статьи, а в Telegram-каналах распространяли фейковые новости о ведущем брокере Казахстана. Однако эта атака не смогла нанести вред репутации признанного лидера финсектора страны. Более того, они добились обратного эффекта за счет привлечения внимания к компании. Так, за время атаки (с 1 по 17 апреля) клиентская база Freedom Finance Global выросла ещё на 2%, достигнув почти 220 тыс. человек. А за год число инвесторов увеличилось более чем на 140%.

Синдром Моськи

Слабые никогда не прощают сильных, напротив пытаются их всячески укусить и нанести хотя бы моральный ущерб. "Фридом Финанс" неоднократно признавалась лидером среди брокеров страны. Такие позиции компании на фондовом рынке Казахстана во многом объясняются прогрессивностью подходов к ведению бизнеса. Благодаря высокому уровню цифровой трансформации, доступности инвестиционных продуктов и надежному сервису Freedom Finance сумела завоевать доверие сотен тысяч частных инвесторов.

Что, естественно, не дает покоя. Именно успехи привлекают повышенное внимание конкурентов, зачастую проявляющееся в форме агрессивных информационных кампаний с целью вызвать недоверие инвесторов.

Поэтому "Фридом Финанс" уже не раз сталкивалась с атаками в медийном поле. Так, в 2023 году прошла волна фейков о "проблемах с лицензией", хотя никаких нарушений регуляторами выявлено не было. Да и позже появлялись хлесткие "разоблачения", которые не имели под собой никакой почвы, а авторы даже не скрывали своей связи с конкурентами.

Очередная атака пришлась на апрель этого года. И была вызвана инцидентом с сотрудником одного из филиалов, который злоупотребил доверием клиентов. Недобросовестные действия одного менеджера в негативных публикациях их авторы попытались экстраполировать на деятельность всей компании. И это при том, что Freedom Finance сама инициировала расследование, передала все материалы в правоохранительные органы и уволила нерадивого сотрудника.

Freedom оперативно выступила с заявлением по поводу неприятного инцидента, где подробно пояснила суть дела и то, как авторы публикаций пытаются манипулировать фактами. Также Freedom Finance сообщила о попытках давления на компанию и шантажа, предупредила СМИ от распространения недостоверной информации, которая основана не на фактах, а на эмоциях. Недаром авторы так щедро используют формулировки, которых респектабельные СМИ избегают, по крайней мере, не имея в качестве основания решение суда, – "мошенничество", "вывод средств", "финансовая пирамида".

На этот раз в ход в качестве гарнира и дополнительного повода для атаки на весь холдинг конкуренты использовали технический момент в работе платформы Freedom Ticketon при продаже билетов на концерт Дженнифер Лопес. Разовый сбой произошел из-за слишком большого спроса со стороны любителей певицы, но конкуренты попытались представить этот факт системной проблемой. При этом поток негатива исходил от анонимных каналов, муссирующих недовольство публики.

Собака лает, караван идет

Однако усилия конкурентов оказались тщетными. Во многом это связано с устоявшейся репутацией Freedom Finance и других компаний холдинга, а также коммуникационной политикой, предполагающей своевременность реакции и открытость. Все это играет на укрепление доверия существующих и потенциальных клиентов.

И в этот раз реакция Freedom Finance была четко выстроенной и эффективной: компания быстро выявила источники недостоверной информации, официально разъяснила происходящее, привела отчетность для аудитории, а также заявила о возможных юридических последствиях против авторов публикации. Эти шаги позволили свести последствия атаки к минимуму и сохранить позитивный имидж, поскольку регулярные публичные заявления и детальные пояснения по каждой критике укрепляют уверенность клиентов.

Впрочем, на стороне "Фридом Финанс" выступают высокие стандарты качества предлагаемых инвестпродуктов, дающих возможность торговать на крупнейших мировых площадках, инновационные технологии, интеграция услуг на одной платформе в рамках экосистемы. Потребители финуслуг при выборе компании больше доверяют не фейковым эмоциональным выплескам, а удобству и надежности предоставляемых услуг.

Информационные атаки не только не смогли оказать негативного воздействия на работу "Фридом Финанс", напротив, они послужили катализатором повышения осведомленности о бренде и привлекли дополнительное внимание инвесторов.