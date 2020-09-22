Астрологический прогноз от "Утро.ру" подскажет, как избежать неприятностей в среду

23 сентября будьте готовы к любым поворотам судьбы. День будет наполнен множеством событий, которые могут иметь самые разные последствия. По возможности откажитесь обсуждать те вопросы, которые вам неприятны. Настройтесь на хороший вечер, проведите его в комфортной для себя обстановке: используйте любую возможность, чтобы восстановить свои душевные силы.

Овен

Не стоит обращать внимание на мелкие неприятности, даже неудачи могут обернуться успехом. Нужно просто довериться судьбе. Дождитесь вечера, чтобы поделиться своими фантазиями с любимым человеком. Очень подходящий момент для Овнов, чтобы поразмыслить о будущем. Если у вас сейчас нет возможности отправиться в путешествие, звезды обещают быстрые перемены. Велика вероятность, что долгожданная поездка состоится.

Телец

23.09.2020 будьте готовы к любым неожиданностям: скорее всего, представители знака получат заманчивое предложение, касающееся работы или личной жизни. Конечно, вам понадобится время подумать, но не медлите с ответом. В ближайшее время Тельцам не рекомендуется путешествовать на большие расстояния, но недолгая романтическая поездка поможет сменить обстановку.

Близнецы

Астрологи советуют Близнецам избавиться от всего, что мешает наслаждаться радостями жизни: посвятить день отдыху и уходу за собой. Вторую половину дня можно посвятить шоппингу или встрече с друзьями. Не бойтесь побаловать себя вкусными блюдами, независимо от их калорийности.

Рак

День обещает быть богатым на приятные знакомства. Однако не стоит доверять каждому встречному 23.09. События этого дня настолько непредсказуемы, что Раки легко могут потерять голову. Многое зависит от вашего поведения, не оставайтесь наедине со своими грустными мыслями. В плане профессиональной деятельности звезды не исключают возможности перемен к лучшему.

Лев

Будьте спокойны и не нервничайте по любому поводу 23.09.2020. Знайте, что неприятности временны, и удача на вашей стороне. Приготовьтесь к подаркам судьбы, вполне возможно, что Львам удастся осуществить свою давнюю мечту. Продумайте все детали, повизуализируйте и будьте готовы к любым поворотам судьбы.

Дева

Слушайте свой внутренний голос и следуйте за интуицией. День будет заполнен делами, поэтому Девам не стоит удивляться всему происходящему вокруг. Не ищите ответа на поверхности, будет лучше, если вы доверитесь своему внутреннему голосу. Принимая решения, будьте оригинальны. И не бойтесь высказывать свое мнение. Не отказывайте себе в маленьких и больших удовольствиях: отправляйтесь в путешествие или обновите свой гардероб.

Весы

23 сентября будет суматошным и беспокойным для Весов. Поэтому представителям знака лучше не стоит даже пытаться хоть как-то повлиять на происходящее, лучше просто плыть по течению. Звезды обещают долгожданную встречу с близкими людьми. Вы отлично проведете время и поделитесь друг с другом приятными эмоциями.

Скорпион

Среда отлично подойдет для того, чтобы наконец признаться в своих чувствах. Скорее всего, Скорпионы смогут достучаться до сердца своего возлюбленного. Будьте расслаблены, не стесняйтесь проявлять инициативу – Вас заметят и оценят. Многое зависит от вашего настроения и желания что-то делать. Если сил нет, тогда лучше остаться дома.

Стрелец

Будьте уверены, что в среду скучать Вам точно не придется. Однако лучше относиться ко всему с позитивом и не воспринимать все новое в штыки. Возможно, не все из того, что произойдет 23 сентября, принесет Стрельцам радость, но негативный опыт тоже может оказаться полезным.

Козерог

Среда будет беспокойной для Козерогов. Попробуйте спокойно относиться к переменам, не делая никаких попыток повлиять на происходящие события. Просто наслаждайтесь жизнью: все к лучшему. Звезды не исключают изменений в профессиональной деятельности. Попробуйте поискать новое место работы, если давно задумывались над этим.

Водолей

Настало время исполнения желаний Водолеев. Можете делать то, что хотите, но не забывайте о чувствах близких, не вовлекайте всех окружающих в свое безумие. Астрологи считают, что среда прекрасно подойдет для перемен в работе. Если вы хотите освоить новую специальность или найти дополнительный источник дохода, тогда самое время начать действовать.

Рыбы

Посвятите 23.09. общению. Не стоит его избегать, а тем более игнорировать знаки внимания: не упустите шанс изменить свою жизнь к лучшему. На работе Рыбам нужно быть готовым к тому, чтобы проявить настойчивость и решительность, постарайтесь доказать начальству, что все делаете правильно. Однако лучше не вступать в конфликты.

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