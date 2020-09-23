Подробный астрологический прогноз поможет построить планы на день

В четверг Луна будет находиться в знаке Козерог. Это значит, что в этот день повышается вероятность тесного взаимодействия с вышестоящими организациями. Речь может идти об общении с начальством или различными инстанциями. Не исключено, что дела будут тормозиться, возникнут препятствия.

Овен



Этот день подарит Овнам несколько шансов на реализацию. Вам выпадет случай проявить свои творческие способности, а также раскрыть возможности интуиции. Обязательно прислушивайтесь к своему внутреннему "я". В четверг вы можете получить приглашение, которое станет судьбоносным.



Телец



24 сентября пройдет в мелких хлопотах по дому. Не исключены склоки с родными и близкими друзьями. Для того чтобы минимизировать негативное влияние небесных светил, Тельцам нужно постараться не реагировать на внешние раздражители.



Близнецы



Неблагоприятный день. Звезды не исключают, что 24.09 Близнецы попадут в серьезный переплет. Возможен конфликт или несчастный случай. Вам стоит избегать шумных вечеринок, мало освещенных мест. В целом, день лучше провести дома.



Рак



Раки должны быть готовы к неприятным известиям. Плохие новости могут вывести вас из себя. Однако, если вы слишком сильно отреагируете на негативную информацию, это может отрицательно сказаться на отношениях в семье или на работе. Держите себя в руках.



Лев



Львам 24.09.2020 сулит серьезные изменения в жизни. Возможно приятное знакомство с представителем противоположного пола, которое перерастет в серьезные отношения. Также звезды не исключают, что сегодня вы перейдете на новый уровень со своей второй половинкой. В финансовых делах вам также сопутствует успех.



Дева



Девы 24 сентября будут особенно чувствительны. Повышенная эмоциональность может гармонизировать ситуацию в семье. Однако в сфере деловых интересов вам лучше постараться сдерживаться, иначе возможны проблемы на работе.



Весы



Неблагоприятный день. Сегодня Весам придется столкнуться с обманом и клеветой. Вам предстоит отстаивать свои жизненные позиции. Для того чтобы минимизировать возможные последствия, постарайтесь провести день в спокойной обстановке и откажитесь от сомнительных встреч.



Скорпион



Представителям этого знака самое время решиться на серьезные изменения в жизни. День подходит для смены работы, места проживания или простой перестановки мебели в квартире. Также можно заняться реализацией ранее задуманных планов. При этом от Скорпионов потребуется максимальная концентрация на результате.



Стрелец



Стрельцы будут подвержены сильному влиянию чувств 24.09. Нестабильный эмоциональный фон может негативно отразиться на отношениях в семье и на работе. Постарайтесь держать себя в руках, избегайте шумных компаний.



Козерог



Козероги в четверг также будут излишне эмоциональны. Астрологи советуют воздержаться от принятия решений в слепом порыве. Каждый шаг нужно хорошо взвесить, так как скоропалительные решения могут привести к негативным последствиям.



Водолей



Сложный день, который сулит Водолеям неприятности на работе и в личной жизни. Не исключен окончательный разрыв романтических отношений, а также серьезный конфликт с руководством. 24.09 вас также могут настигнуть финансовые проблемы.



Рыбы



День будет полон противоречий. Утром Рыбы почувствуют прилив энергии, однако ближе к вечеру будут доминировать упаднические настроения. На этом фоне вы столкнетесь с проблемами в оценке поведения других людей. Постарайтесь быть максимально разумными. Не исключены дурные известия.



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