В лес ходить категорически запрещено

Православная церковь 25 сентября чтит память святого Автонома, пострадавшего за христианскую веру. На Руси эту дату называли днем Артемона Великомученика, или Змеиным днем.

Считалось, что 25.09 змеи прячутся и засыпают до весны. Наши предки говорили, что повелитель змей Артемон сначала всех ползучих выпускает на волю в последний раз в году, а потом закрывает под землей на замок.

Что можно делать 25 сентября



1. Нужно собирать рябину и заготавливать ее на зиму. Только срывать надо не все ягоды – часть оставить на корм птицам.

2. Хорошо угостить яйцами, молоком, курятиной змей.

3. Следует отдохнуть от активных действий в минувшие дни и заняться укреплением достигнутых успехов.

4. Полезны будут занятия по благоустройству быта – навести порядок в доме

5. Этот день подходит для переезда.

6. Можно совершать денежные операции, подписывать договора и контракты.

Что нельзя делать 25 сентября



1. Даже если вы собрались за грибами или ягодами, в лес ходить не стоит. На Руси считали, что можно наткнуться на "повелителя змей", что не сулит добра.

2. Нельзя убивать змей, иначе будут преследовать неприятности.

3. Тому, кто станет рубить рябину, грозят голод и беды.

4. Жениться и выходить замуж в этот день не стоит.

5. Также не нужно стричься. Наши предки верили, что убранные пряди унесут с собой здоровье.

Народные приметы на 25 сентября

Если лист осины падает внешней стороной, зима будет холодной, обратной стороной – теплой, по-разному – средней.

Мыши полезли в дом – жди студеной зимы.



Если во время дождя облака кажутся плоскими, небо долго будет хмурым.

Утром сильно подморозило – рожь даст хороший урожай.

Если в этот день солнечно, ясная погода задержится.

Огромный урожай пшеницы обещает снегопад.



Много змей в лесу предвещают холод зимой.

Ранее "Утро.ру" сообщило, чего ждать в октябре каждому знаку Зодиака.



