Курс рубля
- Рубль рухнет через месяц - эксперт
- Доллар продолжил рост за счет рубля
- Подобного не было с 2016: курс евро перевалил за 91 рубль
По православному календарю 26 сентября считается днем Корнилия – римского сотника, обращенного в христианство апостолом Петром. Наши предки, в большинстве своем земледельцы, связывали его имя со словом "корень".
На Руси считали, что этот день последний теплый осенью, и после него ничего в земле не растет. Поэтому стремились на Корнилия закончить все полевые работы в поле и собрать урожай.
Что можно делать 26 сентября
1. Полезно очищать огород от оставшихся корнеплодов: картофеля, свеклы, моркови, репы, брюквы, редьки.
2. Из собранных овощей следует готовить разные блюда.
3. Этот день благоприятен для для смены обстановки в доме.
Что нельзя делать 26 сентября
1. В эту субботу не следует устраивать бурных вечеринок, иначе за безудержным весельем нахлынет сильная печаль.
2. Не стоит жениться и выходить замуж – брак не принесет счастья. Но, если свадьба выпала на этот день, можно совершить благородный поступок, и тогда все будет хорошо.
3. Засылать сватов и обручаться в этот день также не рекомендуется.
4. Девушкам не надо смотреться в зеркало, а тем более разбивать его. В противном случае ждет неудачное замужество. И гадать с зеркалами опасно – к большому несчастью.
5. Нельзя 26.09 переедать – это грозит проблемами со здоровьем.
6. Браться за крупные или важные дела в одиночку также не стоит, иначе они закончатся неудачей.
Народные приметы на 26 сентября
Ранее астрологи предсказали, что ожидает знаки зодиака на неделе с 21 по 27 сентября.
Каким же образом ситуация будет развиваться на самом деле, станет понятно уже достаточно скоро
Из-за всплеска заболеваемости в столице будет действовать частичный карантин