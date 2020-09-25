От бурных вечеринок в эту субботу стоит воздержаться

По православному календарю 26 сентября считается днем Корнилия – римского сотника, обращенного в христианство апостолом Петром. Наши предки, в большинстве своем земледельцы, связывали его имя со словом "корень".

На Руси считали, что этот день последний теплый осенью, и после него ничего в земле не растет. Поэтому стремились на Корнилия закончить все полевые работы в поле и собрать урожай.

Что можно делать 26 сентября

1. Полезно очищать огород от оставшихся корнеплодов: картофеля, свеклы, моркови, репы, брюквы, редьки.

2. Из собранных овощей следует готовить разные блюда.

3. Этот день благоприятен для для смены обстановки в доме.

Что нельзя делать 26 сентября

1. В эту субботу не следует устраивать бурных вечеринок, иначе за безудержным весельем нахлынет сильная печаль.

2. Не стоит жениться и выходить замуж – брак не принесет счастья. Но, если свадьба выпала на этот день, можно совершить благородный поступок, и тогда все будет хорошо.

3. Засылать сватов и обручаться в этот день также не рекомендуется.

4. Девушкам не надо смотреться в зеркало, а тем более разбивать его. В противном случае ждет неудачное замужество. И гадать с зеркалами опасно – к большому несчастью.

5. Нельзя 26.09 переедать – это грозит проблемами со здоровьем.

6. Браться за крупные или важные дела в одиночку также не стоит, иначе они закончатся неудачей.

Народные приметы на 26 сентября

Если в этот день пошел теплый дождь, то в нынешнем году он будет последним.

Все грачи улетели на юг – скоро пойдет снег.

Красная луна предвещает ветреную погоду.

Если куры в этот день стали линять, зима будет теплой.

У того, кто съест 26 сентября блюдо из редьки, будет крепкое здоровье.

Ранее астрологи предсказали, что ожидает знаки зодиака на неделе с 21 по 27 сентября.