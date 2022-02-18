Гороскоп на 19 февраля 2022 года

Гороскоп на 19 февраля 2022 года
Фото: Утро.ру
Многих в этот день ждут поездки и переговоры

Астрологи советую всем знакам зодиака подготовиться к принятию ответственных решений и эффективной работе. Мужчины в этот день будут готовы завоевывать внимание прекрасного пола.

Овен

19 февраля вас ждет удача. Возможен неожиданный выигрыш, победа в споре, выгодное приобретение. Мужчинам предстоит важная встреча. Вечером возможно свидание в романтичной обстановке. Женщины могут вступить в спор с избранником и сильно ранить его словами. 

Телец

Вы подходите к переломному моменту в вашей жизни. Возможны перемены в личной жизни и на работе. Будьте готовы не только к положительны изменениям. Не расстраивайтесь, если что-то идет не по плану и примите ситуацию. Не оставляйте незавершенных дел. 

Близнецы

Вы получите заманчивое деловое предложение, которое может вас напугать. Не стоит отказываться, даже если вам кажется, что вы не справитесь. Приступив к делу, вы обнаружите, что все гораздо легче, чем казалось вначале. Не отказывайтесь от отдыха. Можно перенести часть дел, чтобы не переутомиться. 

Рак

Благоприятный день для интеллектуальной работы, сдачи экзаменов и собеседований. Вы с легкостью впитываете новую информацию. Откажитесь от долгосрочных планов в этот день. Множество событий, происходящий здесь и сейчас, делают планирование бессмысленным. 

Лев

Вы почувствуете гармонию и наполненность жизни. Захочется отвлечься от рутины и побыть рядом со второй половинкой. Хороший день для романтики и любовных признаний. Свидание может стать одним из самых ярких за последнее время. 19.02 можно посвятить саморазвитию, духовности и посещения мест с сильной энергетикой. 

Дева

Вам захочется устроить шопинг. Возможно, вы уже давно составили план покупок. Будьте осторожны, есть риск не рассчитать с денежными средствами. Избегайте кредитов и займов – они могут затянуться на длительные сроки. Подумайте о дополнительном источнике дохода. 

Весы

Эта дата принесет вам новое интересное знакомство. Этот человек может стать для вас хорошим другом, а общение с ним принесет немало радости. Будьте внимательны к своим словам. Вы можете расстроить близкого человека неосторожным словом или даже поставить его в неловкую ситуацию, за которую вы будете долго испытывать чувство вины. 

Скорпион

Скорпионов ждет неторопливый день без крутых перемен. Кому-то он покажется скучным и томительным, а кто-то очень нуждался в таком отдыхе в последнее время. Сделайте то, что принесет вам удовольствие и отбросьте хаотичные мысли. Перенесите важные дела на более поздний срок. 

Стрелец

Вы получите финансовую помощь и укрепитесь на должности, если воспользуетесь своими связями. Начальство похвалит вас за хорошую работу. Не стесняйтесь напоминать людям о своих сильных сторонах и заслугах. Будьте осторожны с острой и жирной пищей. Возможно обострение заболеваний кишечника. 

Козерог

Хороший период для раскрытия творческого потенциала. Вы полны свежих идей и сил для их реализации. На первый план выйдут те ваши способности, о наличии которых вы даже не задумывались. Вы способны раскрыть сердце для родных, извиниться за прошлые ошибки и выстроить гармоничные отношения. 

Водолей

Вы работаете не столько ради прибыли, сколько для собственного удовольствия. Сосредоточьтесь на своем состоянии и не давайте необдуманных обещаний. Вечером стоит выбраться на прогулку или тренировку, чтобы сбалансировать ваш малоподвижный образ жизни. 

Рыбы

В этот день вы будете притягательны и сексуальны, поэтому будьте готовы к восхищению со стороны второй половинки. Отличный день для свиданий, беседам об отношениях и налаживания доверительных отношений в паре. Подходящее время для бракосочетания. Даже если в ваших отношениях сейчас есть проблемы, есть возможность решить их мирно. 

Ранее астрологи рассказывали, какие знаки зодиака отличаются мстительным характером. 

Татьяна ДВОРЯНЧИКОВА
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