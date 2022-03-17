Поспешные решения к добру не приведут, утверждают астрологи

Каждое полнолуние можно считать периодом как эмоционального спада, так и сильнейшего нервного перенапряжения. А это значит, что нужно поберечь силы и не нервничать лишний раз. В противном случае организм будет расшатан повышенной раздражительностью и чувствительностью к внешним событиям. Однако 18 марта окажется судьбоносным днем: он непременно вас или чего-то лишит, или что-то дарует. В конечном итоге, все будет определяться поведением человека.

Как подготовиться к полнолунию

Полная Луна ожидается на этот раз в знаке Девы. Считается, что это период с 17 по 19 марта. А полнолуние – 18 числа. Астрологи предупреждают, что в этот период важно не зацикливаться на себе, а стараться помочь другим – обратить внимание на внешний мир. Главная причина ссор на этот раз – финансовые проблемы и расхождение половинок во взглядах.

Девы – рациональный знак, символизирующий ясность, уверенность в четком результате. Для тех, кто работает в сфере, связанной с постоянной коммуникацией, это крайне важно. У вас появится отличная возможность наладить нужные контакты и обзавестись необходимыми связями.

Чего нужно остерегаться в полнолуние 18 марта

Главная угроза – со стороны недоброжелателей и тех, кто привык поживиться на чужом. Астрологи предупреждают: в этот период велик риск столкнуться с мошенничеством, различного рода кражами и стать жертвой финансовых махинаций. Поэтому не нужно доверять посторонним людям, да и вообще стоит удвоить и даже утроить бдительность.

Если у вас имеются неоплаченные счета, непрочитанные сообщения в почтовом ящике, исправьте этот недочет. Неприемлемы резкие, поспешные решения, которые принимаются не на холодный рассудок, а из-за эмоций.

Ранее мы делились гороскопом на неделю с 14 по 20 марта.