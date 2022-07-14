Приметы на 15 июля: что нельзя делать в день Берегини

Приметы на 15 июля: что нельзя делать в день Берегини
Maksim Konstantinov/www.globallookpress.com
У крестьян было принято почитать березу

Крестьяне 15 июля отмечают день Берегини, которая считалась славянским божеством и почиталась как прародительница всех духов и богатств на земле.

Традиции и обычаи

Берегиня оказывала защиту от всего плохого, исцеляла и давала защиту от всевозможных бед. И всегда выступала в образе березы с белым ствомлом. Именно поэтому девушки шли в лесную чащу кланяться березу и просить у нее счастья.

У речного берега, чтобы задобрить Берегиню, оставляли угощения. Считалось, что она выходит из воды. Как правило, преподносили фрукты с хлебом.

А еще старались приворожить любимого – срывали ветку березы и оставляли ее на пороге у дома юноши.

Что нельзя делать в день Берегини

Под запретом лень – чем усерднее человек работает, тем выше его шансы на успех. Нельзя сквернословить и ругаться, а также распространять ссоры.

Приметы на 15 июля

  • Желтеют листья – к поздней осени;
  • Хороший урожай ягод – к морозной зиме.
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