Курс рубля
- Le Figaro: рубль оказался самой успешной валютой мира
- Что станет с рублем к 2023 году: экономист выступил с прогнозом
- Эксперт назвал главные факторы укрепления рубля
Крестьяне 15 июля отмечают день Берегини, которая считалась славянским божеством и почиталась как прародительница всех духов и богатств на земле.
Традиции и обычаи
Берегиня оказывала защиту от всего плохого, исцеляла и давала защиту от всевозможных бед. И всегда выступала в образе березы с белым ствомлом. Именно поэтому девушки шли в лесную чащу кланяться березу и просить у нее счастья.
У речного берега, чтобы задобрить Берегиню, оставляли угощения. Считалось, что она выходит из воды. Как правило, преподносили фрукты с хлебом.
А еще старались приворожить любимого – срывали ветку березы и оставляли ее на пороге у дома юноши.
Под запретом лень – чем усерднее человек работает, тем выше его шансы на успех. Нельзя сквернословить и ругаться, а также распространять ссоры.
Артистка продемонстрировала достоинства своей фигуры