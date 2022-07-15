Дата может принести серьезные несчастья

В старину 16 июля называли Стожарами и считали неблагоприятной датой. Всем суеверным нужно быть особенно внимательными и осторожными. В то же время православные почитают день как праздник и возносят молитвы святым мученикам Мокию и Марку.



Что нельзя делать 16 июля

Так как, согласно поверьям, день таит неприятности, не стоит назначать на эту дату важные встречи, а также принимать серьезные решения.

Особенно внимательным нужно быть в вопросе финансов. В Маков день нельзя отказываться от принятых ранее решений по поводу инвестиций и крупных трат. В противном случае в ближайшее время могут начаться серьезные денежные трудности.

Также не стоит в эту дату обзаводиться оберегами и талисманами, они могут сработать обратным образом и навлечь на своего владельца беду.

А еще наши предки верили, что в эту дату не стоит проводить романтические встречи, такие отношения обречены на скорый крах.

Приметы на 16 июля

Толпы мошкары обещают знойную погоду в ближайшее время.

Беспокойное поведение домашних любимцев предвещает затяжное ненастье.

Быстро бегущие по небосводу облака – знак наступления ветреной погоды.

Громкие песни соловья обещают ненастную погоду.