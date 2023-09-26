У каких знаков зодиака самая сильная интуиция

Астролог раскрыла тайну

Звезды играют очень важную роль в нашей жизни. По крайней мере, такой позиции придерживается великое множество людей. Часть из них буквально сверяет каждый свой шаг с движение небесных тел. Знаки зодиака придают людям особые черты и даже могут определять судьбу, считают поклонники гороскопов.

К примеру, интуиция человека может зависеть от того, под какой звездной он родился. Такого мнения придерживается астролог Татьяна Стрельцова. Она поделилась мистическими тайнами в интервью порталу "Москва 24".

Прорицательница почеркнула, что все люди, согласно знаку зодиака, находятся под властью четырех стихий. Земля отвечает за рациональное отношение к происходящему. Огонь ведет к активности и импульсивности.

Рожденные под стихией воды более чувствительны и эмоциональны. Наконец, воздух легче встраиваться в потоки информации и коммуницировать с другими людьми.

Рак, Скорпион и Рыбы являются носителями самой сильной интуиции. Как почеркнула астролог, они относятся к стихии воды. Люди этих знаков способны пропускать через себя события и с легкостью улавливать тончайшие изменения во внешней среде.

"Они нередко видят вещие сны, чаще других предугадывают события и лучше разбираются в людях", – уверена мистик.

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