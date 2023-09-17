Не могут искренне любить: названы самые эгоистичные знаки зодиака

Многие весьма склонны к проявлению эгоизма

Некоторые люди относятся к гороскопам настолько серьезно, что готовы перестроить под них буквально всю свою жизнь. Другие же не верят в астрологию и полностью отрицают влияние звезд на нашу жизнь. Но каким бы неоднозначным многим не казалось это учение и сколько бы споров не вызывало, существуют факты, с которыми трудно поспорить.

Наверняка каждый человек замечал в себе черты, которые астрологи присваивают тем или иным представителям зодиакального круга. Специалисты считают, что дата рождения определяет характер человека и может сказать о нем очень многое. Иначе как объяснить, что какие-то знаки зодиака считаются главными альтруистами, а какие-то склонны к проявлению эгоизма?

Таролог рассказала, какие представители знака зодиака являются самыми эгоистичными и не могут искренне любить. Чаще всего эта черта, по словам специалиста, проявляется у Раков. Эксперт утверждает, что люди, родившиеся под этим знаком зодиака, нередко испытывают трудности в общении с окружающими. Им сложно привязываться к людям, однако с заботой о близких у них проблем нет.

Кроме того, эгоистичными можно назвать Водолеев. Представители этого знака зодиака отличаются непостоянством, поэтому им не свойственны привязанности и проявление нежности. Подобные проблемы существуют и у Козерогов. Они, по словам таролога, настолько любят свою работу, что ни за что не предпочтут ей отношения.

Также эгоистичные черты часто прослеживаются у Близнецов. Эксперт характеризует этот знак зодиака как своенравный. По словам таролога, этим представителям зодиакального круга звезды подарили непростой характер, поэтому им быстро наскучивают серьезные отношения.

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