Вот почему нельзя убивать пауков дома

Вот почему нельзя убивать пауков дома
J. Fieber/www.globallookpress.com
Если терпеть это насекомое стало совсем невмоготу, выпустите его на улицу

Многие привыкли считать свое жилище надежно изолированным от природы и насекомых, однако наши дома далеко не так стерильны. В уборных встречаются мокрицы, а в уголках стен – пауки, которым может не посчастливиться после встречи с человеком. Впрочем, если эти членистоногие и показываются "на людях", то ненадолго.

Как правило, такие дорогие соседи счастливо живут вместе с другими квартирантами, не зная страха и успешно поедая всех вредителей. Так что после убийства паука вы лишаетесь важного и полезного союзника, который мог бы успешно избавлять квартиру от мошек и комаров.

Сами пауки крайне неохотно контактирую с людьми – в принципе их избегают. Да и кусаются редко.

Кстати, по ходившим издавна поверьям убийство паука могло спровоцировать целую волну негативных событий – вплоть до несчастья в доме. А в лучшем случае человек лишал себя возможности узнать о чем-то важном. Не зря говорили, завидев паука: кто-то прислал письмо.

Поэтому пауков никто не убивал. На худой конец можно просто выпустить его на улицу. Помните, что эти членистоногие боятся вас еще сильнее, чем вы их.

А ранее мы рассказывали, почему нельзя ставить сумку на стол.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
По теме

Осудивший СВО Кортнев получил несколько жестких ударов в России

Артист отказался уезжать из страны после скандала

Женщина с криком кинулась на Пугачеву из-за SHAMAN: появилось видео

Примадонна хлестко ответила россиянке

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей