Прогноз для Тельцов на декабрь 2023: последний месяц года откроет будущее

Прогноз для Тельцов на декабрь 2023: последний месяц года откроет будущее
Фото: freepik.com
Период получится довольно насыщенным

Декабрь 2023 года для Тельцов интересный месяц, время активных взаимодействий. Подробным прогнозом для представителей этого знака поделился с "Утро.ру" астролог Дмитрий Шимко.

По его словам, Тельцы, не успевшие воспользоваться возможностями партнерства до декабря 2023 года, в последний месяц года возьмут свое. Например, можно получить предложения по работе/учебе, разобраться со старыми дружескими отношениями.

Последний месяц уходящего года откроет будущее, показав его в миниатюре, и человек поймет — надо оно ему или нет. Но только в декабре вряд ли получится принять решение, потому что инсайты этого периода ведут к марту 2024 года.

Декабрь, в свою очередь, будет хорош для поездок, перемещений, переездов, сделок с недвижимостью, глобальных решений или завершения вопросов, связанных с делами наследства или оформления документов, общения с бюрократами.

Последний месяц уходящего 2023 года выдастся достаточно взбалмошным, где на Тельцов свалится все и сразу.

Ранее "Утро.ру" делилось прогнозом от астролога на декабрь для Овнов.

Источник: Утро.ру
По теме

Москвичей предупредили о погодной опасности в четверг 30 ноября

Особенно осторожными просят быть автолюбителей

Покинувшую Россию жену иноагента Пугачеву заметили на премьере в театре Эстрады

Капитальный ремонт театра Эстрады в центре столицы длился четыре года. И каково же было удивление первых зрителей, когда в фойе они заметили Аллу Пугачеву!

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей