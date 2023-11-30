Прогноз для Тельцов на декабрь 2023: последний месяц года откроет будущее

Период получится довольно насыщенным

Декабрь 2023 года для Тельцов интересный месяц, время активных взаимодействий. Подробным прогнозом для представителей этого знака поделился с "Утро.ру" астролог Дмитрий Шимко.

По его словам, Тельцы, не успевшие воспользоваться возможностями партнерства до декабря 2023 года, в последний месяц года возьмут свое. Например, можно получить предложения по работе/учебе, разобраться со старыми дружескими отношениями.

Последний месяц уходящего года откроет будущее, показав его в миниатюре, и человек поймет — надо оно ему или нет. Но только в декабре вряд ли получится принять решение, потому что инсайты этого периода ведут к марту 2024 года.

Декабрь, в свою очередь, будет хорош для поездок, перемещений, переездов, сделок с недвижимостью, глобальных решений или завершения вопросов, связанных с делами наследства или оформления документов, общения с бюрократами.

Последний месяц уходящего 2023 года выдастся достаточно взбалмошным, где на Тельцов свалится все и сразу.

Ранее "Утро.ру" делилось прогнозом от астролога на декабрь для Овнов.