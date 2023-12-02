Самый хороший месяц в году: что готовит декабрь для Дев

Следующий год принесет важные изменения, нужно к ним подготовиться

Астролог Дмитрий Шимко поделился с "Утро.ру" эксклюзивным гороскопом для представителей знака Дева на декабрь 2023-го года. По его словам, этот период окажется для людей, рожденных под этой звездой, невероятно благоприятным.

Все дело в том, что месяц принесет с собой сильную энергию – у представителей этого знака не будет возникать ощущения, что все слишком трудно или сложно.

"Вы пойдете напролом, включится стратегическое мышление, при этом мелочи отодвинутся в сторону, откроются перспективы будущего", – отметил астролог.

Он утверждает, что жизнь подстраховала Дев от серьезных неудач в декабре. Плюс ко всему – сейчас основные цели и задачи определены, поэтому остается двигаться только вперед. Даже в случае провалов упать сильно не получится, поэтому месяц окажется самым лучшим для Дев среди остальных.

Декабрь будет неотделим от ноября, и вместе эти последние месяцы 2023-го года образуют единое целое. Именно они откроют дверь в 2024-ый и заложат к нему основной фундамент.

Для Дев уходящий год оказался довольно сложным, но именно благодаря нему представители знака смогли пройти мощную трансформацию и заложить конструктивную основу для последующих десятилетий.

Ранее "Утро.ру" делилось прогнозом на декабрь для Львов.