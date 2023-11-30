Декабрь станет самым интересным месяцев в году для Близнецов
Астролог Дмитрий Шимко рассказал "Утро.ру", что представители знака Близнецы будут долго вспоминать декабрь, поскольку он станет для них самым интересным знаком в уходящем году.
"В нем фактически закладываются три следующих важных для вас периода - 2024, 2025, 2026 годы. Вы увидите дальнейшее развитие событий или по крайней мере оцените свою перспективу", – отметил эксперт.
По его словам, Близнецы смогут понять, что они ждут от своей профессиональной деятельности, отношений с друзьями и второй половинкой. Астролог советует проецировать новую информацию на все аспекты жизни, чтобы найти много совпадений.
"Декабрь не позволит обернуться назад и шагнуть в прошлое. Ведь вы уже заглянули в неизведанное предстоящее, и точкой отсчета стал сентябрь 2023 года", – отметил он.
Шимко указал, что после этого месяца назад дороги не будет – отсюда начнется новый семилетний цикл жизни для Близнецов.
Ранее астролог сделал прогноз на декабрь для представителей знака Телец.
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